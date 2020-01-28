Член азербайджанской делегации назначен на новую должность в ПАСЕ

Нагиф Гамзаев избран членом бюро и заместителем председателя подкомиссии в ПАСЕ по вопросам инвалидности, плюрализма и дискриминации.

«Первый день зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) начался с избрания президента и вице-президента организации, членов бюро и постоянного комитета», — поделился Гамзаев на своей странице в Facebook.

«Сегодня на заседании комитета я был избран членом и заместителем председателя Подкомитета по вопросам инвалидности, плюрализма и дискриминации по предложению моей коллеги Сахибы Гафаровой.

Я выражаю глубокую благодарность Самаду Сеидову, председателю азербайджанской делегации в ПАСЕ, и моей коллеге Сахибе Гафаровой за поддержку моей кандидатуры ».

| 2020-01-28T16:29:38+00:00 28 января 2020, 17:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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