Число жертв землетрясения в Турции выросло до 39

Число жертв землетрясения в турецкой провинции Элязыг увеличилось до 39. Об этом в понедельник заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала NTV.

«В ходе поисково-спасательных работ, начатых сразу после землетрясения, спасены из-под завалов 45 человек. 39 наших граждан погибли. Двое из них в результате сердечного приступа. Никаких перебоев в электроснабжении, связи, логистике не зарегистрировано», — сказал он. Министр добавил, что военные транспортные самолеты доставили в зону стихии необходимое оборудование, больницы работают в круглосуточном режиме.

По словам Сойлу, в Элязыге и соседней провинции Малатья будут оборудованы два контейнерных лагеря для временного размещения людей на 1 тыс. и 5 тыс. семей соответственно.

Министр здравоохранения Мурат Курум в свою очередь сообщил, что в больницы после землетрясения обратились более 1,6 тыс. человек. Из них 86 на данный момент остаются на лечении, в том числе 18 — в реанимации. «В Элязыге 50 зданий разрушены. 308 построек получили серьезные повреждения, 150 — средние. 22 здания нуждаются в срочном сносе», — сказал министр.(ТАСС)