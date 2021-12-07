10-летняя девочка, раненая во время стрельбы в столичном МФЦ, умерла в больнице. Об этом сообщает Mash.

Ранее сообщалось, что открывший стрельбу в московском МФЦ Сергей Глазов оказался бывшим армейским подполковником. По данным канала, он застрелил двоих: администратора Владимира Шмелева и охранника Алексея Резвлева. Источник РБК в МВД также утверждает, что мужчина — военный пенсионер.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что открывшего стрельбу в МФЦ в Москве мужчину задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter подтвердил информацию о том, что при стрельбе в МФЦ на юго-западе Москвы погибли два человека, а еще три человека пострадали.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что от мужчины потребовали надеть маску. По информации СМИ, мужчина, которого зовут Сергей Глазов, открыл огонь из травматического пистолета, переделанного под боевые патроны.