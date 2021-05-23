Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 165,77 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 607 тыс., это почти на 13 тыс. меньше, чем за предыдущие 24 часа. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 12,4 тыс., превысив 3,43 млн.

По состоянию на 15:49 мск 22 мая в ВОЗ поступила информация о 165 772 430 инфицированных и 3 437 545 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 607 681, летальных исходов — на 12 457. Днем ранее в мире были зафиксированы 620 434 новых случаев заражения и 12 786 смертей.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более 46% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (281 388), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте — Северная и Южная Америка (207 102), на третьем — Европа (61 960).