Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 480 млн, а число летальных исходов — 6,12 млн. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 28 марта в ВОЗ поступили сведения о 480 170 572 инфицированных и 6 124 396 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 858 983, летальных исходов — на 2 278, пишет ТАСС.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 450 млн заразившихся была пройдена 10 марта, 400 млн — 10 февраля, 350 млн — 25 января, 300 млн — 8 января, 250 млн — 9 ноября прошлого года, 200 млн — 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США — 79 207 517. Далее следуют Индия (43 020 723), Бразилия (29 802 257), Франция (24 291 909) и Великобритания (20 691 127). Летальных исходов больше всего также в США — 969 628, вторую строчку занимает Бразилия (658 566), третью — Индия (521 035). Далее следуют Россия (367 686) и Мексика (322 735).