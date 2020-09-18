Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 30 млн

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в пятницу 30 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает  ТАСС.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 30 003 378, умерли 943 203 человека, выздоровели 20 398 381. Больше всего случаев заражения (6 664 021) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (5 118 253) и Бразилия (4 419 083).

 

 

| 2020-09-18T04:12:58+04:00 18 сентября 2020, 07:11|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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