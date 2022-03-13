Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 422 004.

Как передают местные СМИ, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 12 марта 2022 года таких случаев было 421 953. Таким образом, суточный прирост составил 51.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении — 8 572 (плюс 2 случая за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний — 1 635 (новых случаев за минувшие сутки не зарегистрировано).

Число излечившихся от инфекции составляет 408 396. На лечении находятся 3 533 человека. Общее количество проведенных тестов — 2 935 042 (плюс 2022 за сутки)