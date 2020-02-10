Число зараженных коронавирусом на борту Diamond Princess выросло до 130 человек

Число зараженных коронавирусом на борту судна Diamond Princess, пришвартованного у берегов Японии, увеличилось до 130 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на японские СМИ.

Как отмечается, к понедельнику, 10 февраля, пневмонией заболели 60 человек.

Ранее глава японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като заявил, что власти Японии доставят лекарства пассажирам стоящего на карантине в порту Иокагамы круизного лайнера Diamond Princess.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, от вируса в Китае погибли 908 человек.