Число суточной заболеваемости коронавирусом в Азербайджане достигло 1429-ти

В Азербайджане выявлено еще 1429 случаев заражения коронавирусом, 548 человек вылечились, 17 скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 250 921 факт заражения коронавирусной инфекцией.  234382 человека вылечились, 3421 скончались, число активных больных — 13118.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведен 2807861 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки проведено 8760 тестов на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

| 2021-03-25T14:48:21+04:00 25 марта 2021, 14:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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