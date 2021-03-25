Число суточной заболеваемости коронавирусом в Азербайджане достигло 1429-ти

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 250 921 факт заражения коронавирусной инфекцией. 234382 человека вылечились, 3421 скончались, число активных больных — 13118.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведен 2807861 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки проведено 8760 тестов на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.