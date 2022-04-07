В Азербайджане выявлено еще 25 случаев заражения коронавирусом, 61 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

2 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 166 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 204 человека вылечились, 9 703 скончались, число активных больных — 259.

За прошедшие сутки проведено 4755 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 731315 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 9497 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 630, вторую дозу получили 760 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 7588, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 232 234 человека.