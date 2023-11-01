Число погибших в результате обстрелов и бомбардировок израильскими силами палестинского сектора Газа достигло 8796.

Как передает #, информацию об этом распространило Министерство здравоохранения Палестины.

«Число жертв атак израильских сил в секторе Газа на настоящий момент составило 8 796», — говорится в заявлении Минздрава, которое приводит телеканал Al Hadath.

Кроме того, согласно заявлению ведомства, в Минздрав поступило 2 030 заявлений о пропавших без вести под завалами зданий, разрушенных в результате налетов израильской авиации.