Число погибших на ультрамарафоне северо-западной провинции Ганьсу в Китае возросло до 21 человека.

Как передает Газета.Ru, об этом сообщает информагентство «Синьхуа».

Забег на 100 км стартовал в субботу, 22 мая, недалеко от города Байинь, в ходе проведения произошло резкое ухудшение погодных условий. На высокогорном этапе ультрамарафона снизилась температура, пошел град вместе с порывами шквального ветра. В 03.00 по местному времени (22.00 мск) бегуны сообщили, что чувствуют снижение температуры тела.

В результате, 151 из 172 участников ультрамарафона были эвакуированы. На место были отправлены 700 спасателей, которые организовали поиски пропавших без вести бегунов.

Состояние эвакуированных участников ультрамарафона оценивается как стабильное. Восемь человек получили легкие травмы.