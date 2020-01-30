Число организаций, которые проведут exit poll на парламентских выборах в Азербайджане выросло

В рамках внеочередных выборов, которые состоятся в Азербайджане 9 февраля, exit poll проведут пять организаций.

Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, время, отведенное для приема обращений организаций, желающих провести exit poll, уже истекло. Обращения этих организаций были удовлетворены.

Отметим, что в качестве организаций, которые будут проводить exit poll во время парламентских выборов в Азербайджане, зарегистрированы организация AJF&Associates İnc. Лиги защиты трудовых прав граждан (США), Мониторинговый центр Rəy и французский Институт социальных исследований Opinion Way Фонда «Права человека XXI век — Азербайджан».