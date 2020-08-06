Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии достигло двухмесячного максимума

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Италии увеличилось за последние сутки на 402. Об этом, как передает ТАСС, в четверг сообщило министерство здравоохранения республики.

Это максимальный показатель суточного прироста инфицированных с 5 июня, когда было выявлено 518 новых случаев заражения.

За последние сутки с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли шесть человек, общее число умерших достигло 35 187. В больницах страны остаются 762 инфицированных, 42 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Из 249 204 заразившихся за все время пандемии вылечились 201 323 человека.

В понедельник вечером итальянский Минздрав и Национальный статистический институт огласили предварительные результаты серологического исследования, согласно которым антитела к коронавирусу были обнаружены почти у 1,5 млн итальянцев, что эквивалентно 2,5% населения страны. Всего в Италии провели более 7 млн тестов на коронавирусную инфекцию. В стране до 15 октября продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.