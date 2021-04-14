Число новорожденных в стране сократилось, смертность возросла

В январе-феврале текущего года в районных (городских) регистрационных отделах Министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано 20 984 новорожденных.

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

Согласно статистике, коэффициент рождаемости составил 13 на 1 000 человек.

Число родившихся за первые два месяца текущего года детей меньше на 1 337 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 2 416 — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

53,2% новорожденных — мальчики, 46,8% — девочки. 510 малышей — близнецы, 9 — тройняшки.

В январе-феврале 2021 года в стране зарегистрировано 13 338 смертей, что на 3 122 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 3 090 больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.