Граждане России стали крупнейшей группой мигрантов в Финляндии в 2022 году, обновив 30-летний рекорд.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в среду отчете статистического ведомства Финляндии.

По его данным, в 2022 году в страну переехали 6 003 россиянина. «Это, безусловно, самый высокий показатель за 30 лет», — отмечает ведомство, уточняя, что с 1995 по 2021 год число иммигрантов из России не превышало 3 100 человек ежегодно.

Другими крупными группами мигрантов стали граждане Швеции (2 599), Индии (2 420), Эстонии (2 387), Филиппин (2 251), Украины (1 533) и Турции (1 503). Всего в 2022 году в Финляндию переехали 49 998 человек.