Британские ученые назвали продукты, способные снизить уровень «плохого» холестерина за несколько недель. Результаты исследования опубликованы в Daily Express.

Ученые британского Королевского колледжа провели исследование среди пациентов с повышенным содержанием холестерина и обнаружили, что употребление овса, миндаля, сои и фитостеролов способно снизить «плохой» холестерин.

Участников эксперимента разделили на три группы, им скорректировали питание. Так, в рацион участников первой группы включили 75 г овса, другой — 65 г миндаля, третьей группе предложили заменить продукты с насыщенными животными жирами на растительные.

По итогу эксперимента исследователи отметили, что овес предотвращает реабсорбцию холестерина в кишечнике, соя подавляет синтез холестерина в печени, а бобовые, орехи, злаки и семена, которые являются источниками фитостеролов, борются с всасыванием холестерина. (Газета.Ру)