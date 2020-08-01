Четыре крупные компании прекращают бойкот Facebook

Некоторые крупные компании намерены вновь размещать рекламу в соцсетях, принадлежащих американской корпорации Facebook, другие продолжают ее бойкотировать.

Как передает ТАСС, об этом говорится в статье, опубликованной в электронной версии газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Издание напомнило, что одним из первых о приостановке сотрудничества с Facebook объявил американский производитель одежды The North Face. Его представители заявляли, что в соцсети Facebook и других популярных соцсетях не принимают достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. Компания намерена вновь начать размещать рекламу в соцсети в августе. «Мы воодушевлены прогрессом, имевшим место на начальном этапе, мы понимаем, что такие перемены не происходят в одночасье», — сказал представитель The North Face.

Как отмечает газета, вернуться к сотрудничеству с Facebook намерены и другие компании. В их числе германская Puma, выпускающая спортивную одежду, базирующаяся в Нидерландах пивоваренная компания Heineken, французский производитель алкогольных напитков Pernod Ricard.

В публикации констатируется, что многие другие компании намерены продолжить бойкот Facebook в августе, поскольку не считают принятые ее руководством шаги достаточными. Среди них американская продовольственная компания Smucker, базирующийся в штате Иллинойс производитель алкогольных напитков Beam Suntory и сеть магазинов одежды и спортивного инвентаря Eddie Bauer. В это число также входит американская пивоваренная компания Boston Beer и германский концерн SAP, выпускающий программное обеспечение.

Как уточняет издание, не называют сроков прекращения бойкота, в частности, корпорация Coca-Cola, международный производитель пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever, а также один их ведущих в США операторов сотовой связи Verizon.

Согласно приведенным в статье данным, во втором квартале года не менее 9 млн заказчиков размещали рекламу в соцсетях, принадлежащих Facebook. В бойкоте сетей, по словам организаторов акции, участвуют более 1,1 тыс. компаний.