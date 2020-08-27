Четверо футболистов «Челси» заболели коронавирусом

Лондонский «Челси» отправил четырех футболистов основной команды на карантин на фоне вспышки коронавируса в клубе.

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, форвард Тэмми Абрахам, полузащитники Мейсон Маунт и Кристиан Пулишич, а также защитник Фикайо Томори находятся на самоизоляции. Все четверо проводили отпуск на греческом острове Миконос.

В «Челси» не комментируют, сдали ли данные футболисты положительные тесты на коронавирус, но известно, что в клубе есть несколько случаев заболевания COVID-19. (RT)

| 2020-08-27T04:30:58+04:00 27 августа 2020, 08:55|12345 (Пока оценок нет)
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