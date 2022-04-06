Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики – такое объяснение приходится слышать о сути перехода к оплате российского газа в рублях.

Впрочем, аргументы о пользе новой схемы платежей продолжают обрастать нюансами после нашумевшего указа Путина о торговле газом с «недружественными странами». На прошлой неделе российский лидер установил новые правила продажи природного газа «недружественным странам» с 1 апреля. Теперь западные покупатели должны будут открыть специальные рублевые и валютные счета в «Газпромбанке». Банк будет принимать платежи в иностранной валюте и самостоятельно конвертировать ее в рубли, следует из указа.

««Газпром» объявил, наконец, детали бессмысленной инициативы — расчетов в рублях за российский газ, — комментирует # экономист Эльданиз Амиров. – Сие означает, что иностранные контрагенты открывают в российском банке два счета: один в евро, а другой – в рублях. После доллары и евро меняются на рубли на Московской бирже, переводят «Газпрому» рубли и покупают газ. Все равно, что чесать правое ухо левой ногой. Но в этом, казалось бы, совершенно бессмысленном движении есть свои цели».

По свидетельству Амирова, по сути ничего не меняется. Иностранные покупатели переводят средства на валютный счет в той валюте, которая указана в контракте на поставку газа. Затем Газпромбанк покупает рубли на Московской бирже. Эти деньги зачисляются на рублевый счет покупателя газа. Как только рубли окажутся на счету, то считается, что покупатель газа выполнил свои обязательства.

Переходом на такую замысловатую схему российские власти преследуют две основные задачи, говорит Амиров:

«С одной стороны, это пиар, рассчитанный на широкие слои населения. Ведь в массе свой россияне не углубляются в тонкости газовых и финансовых перипетий, а российские власти навязывают им, мол, Россия заставила Европу плясать под свою песню. С другой – укрепление рубля. Учитывая психологию целевой аудитории, первая цель в какой-то степени достижима, а что до второй – весьма сомнительно».

Среди множества разъяснений о благих последствиях этого новшества для экономики, граждан и рубля чуть позже появился и другой аргумент. «Теперь деньги будут вначале поступать в российский банк, а значит заморозить на западе точно ничего не смогут» — умиляются прокремлевские эксперты и СМИ. Мол, если раньше деньги за газ перечислялись в немецкую дочку «Газпромбанка» и оставались в Германии (?!), с переходом на рублевые платежи эта проблема будет решена. Но возникает вопрос: почему деньги в валюте контракта не могут с таким же успехом перечисляться напрямую в банки РФ?

«Такие объяснения выглядят достаточно странно. Если Германия платила в филиал российского «Газпромбанка» и деньги оставались в Европе, то это был выбор самой России. Москве никто не мешал сказать покупателям из Германии, чтобы те перечисляли не в немецкий филиал, а в головной офис этой либо же любой другой организации в России, чтобы деньги не оставались в Европе. И вот если бы Россия настояла на этом при сохранении валюты контракта, проблем бы не было. Но аргументировать таким вот образом заявления о переходе на рублевые платежи … Думаю, там просто не знают, как объяснить населению неадекватный шаг с газом за рубли».