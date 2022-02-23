Ситуация в Украине по-прежнему непредсказуема по всей стране и может ухудшиться в любое время. Существует высокая вероятность того, что возможные военные операции РФ сильно ограничат коммерческие авиаперевозки.

Шквал тревожных новостей о вероятном вторжении РФ в Украину на протяжении ноября – февраля нервирует как обычных потребителей, так и крупных инвесторов. Из-за затянувшейся напряженности во всем мире дорожают энергоресурсы, падает спрос и дешевеют акции компаний. На самом деле от нынешнего кризиса проигрывают все без исключения.

Отношения между Азербайджаном и Украиной всегда были традиционно теплыми. Дипломатическое взаимодействие между нашими странами установлено после обретения независимости 6 февраля 1992 года, с тех пор оно активно развивается. Спектр сотрудничества расширяется с каждым годом: начиная от экономического взаимодействия и заканчивая сферой образования.

Государственная азербайджанская компания SOCAR представлена на рынке Украины с 2008 года и на данный момент компания владеет там более чем 60 АЗС и четырьмя нефтебазами. Важная составляющая двусторонних отношений – торговое и экономическое взаимодействие, сообщил # экономист Эльданиз Амиров. Об этом говорят и уже устоявшиеся экономические связи: в целом Украина занимает 6-е место во внешнем товарообороте с Азербайджаном, а в сфере экспорта – 12-е место. По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами достиг миллиарда долларов. При этом объем экспорта дошел до 446 млн долларов.

«Экономические связи Азербайджана и Украины, торговый оборот между нашими странами находятся на высоком уровне и за последние годы здесь прослеживается выраженная тенденция к развитию. В апреле 2018 года в Украине открылся торговый дом Азербайджана, который также простимулировал торговые связи между нашими странами. Обострение конфликта между Украиной и Россией, конечно же, способно привести к проблемам в сфере нашего торгового взаимодействия, также возможно сокращение производства непосредственно в Украине. Но я не думаю, что обострение перейдет в активную военную фазу. Полагаю, выход из ситуации будет найден».

Военное обострение в Украине может иметь далеко идущие последствия для динамики внешней торговли, сказал нашему корреспонденту украинский экономист Алексей Кущ:

«Если все ограничится признанием со стороны России так называемых «ДНР» и «ЛНР», то по большому счету зоне торговли Азербайджана и Украины практически ничего не угрожает. Украина как поставляла, так и будет поставлять в Азербайджан товары, связанные с нашим аграрным экспортом – это подсолнечное и растительное масло, сельскохозяйственное сырье, продукция металлургического экспорта.

Кстати говоря, нынешняя ситуация даже может активизировать взаимный торговый оборот, поскольку обострение нынешней ситуации приведет к тому, что Украина будет искать более диверсифицированные поставки топлива, нефтепродуктов. Соответственно, может быть реанимирован проект своеобразного энергетического торгового моста между Азербайджаном и Украиной в части поставок топлива, нефтепродуктов. Тем более, что в Украине есть азербайджанская сеть АЗС. Имею в виду возврат к формату сотрудничества, который находился на достаточно высоком уровне во времена правления президентов Леонида Кучмы и Гейдара Алиева.

Но это если обострение ограничится нынешним форматом. Если начнутся полномасштабные военные действия, соответственно, это несет риски блокировки украинских портов на Черном и Азовском морях. Соответственно, Украина может потерять морские пути своего сельскохозяйственного экспорта и утратит возможности импорта энергоресурсов по морскому пути. В таком случае при всем желании нефтепродукты из Азербайджана Украина не сможет транспортировать и возможности поставки украинских товаров в Азербайджан в таком случае также резко сократятся».

Украинцев беспокоит, что в случае войны российский флот в Черном море заблокирует их порты. Пока что коридор для коммерческих грузов оставлен, и сбоев в работе портов не было. Но уже сейчас воды Черного и Азовского морей объявлены страховыми компаниями «зонами высокого риска», из-за этого возросла стоимость перевозки грузов.