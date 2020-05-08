Через покаяние к уважению

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несет только немецкое государство. Это официальное заявление он опубликовал на своей странице в Twitter в четверг, 7 мая. Маас напомнил ключевые этапы истории Второй мировой, отметив, что война началась именно с того, что Германия напала на Польшу. Также он объявил, что только Германия несет всю ответственность за Холокост. При этом Хайко Маас акцентировал внимание на том, что тот, кто сеет сомнения по поводу этих фактов, поступает несправедливо по отношению к погибшим, использует историю в своих целях и вредит единству Европы.

Это были слова, достойные самого огромного уважения. Глава МИД ФРГ совершил акт покаяния за преступления, совершенные его страной. По сути, он сделал ровно то, что почти полвека назад 7 декабря 1970 года, совершил канцлер Федеративной Республики Германия Вилли Брандт. Находившийся с государственным визитом в Польше, он преклонил колени перед памятником героям и жертвам Варшавского гетто. Столь необычным для государственного политика жестом он, боровшийся против нацизма и рисковавший жизнью в борьбе с ненавистным режимом, просил прощения от лица миллионов немцев за его преступления против человечества.

Ступив на землю еврейского гетто, В.Брандт не стал говорить о том, что новая Германия совсем не похожа на гитлеровский рейх. Не стал немецкий канцлер также объяснять, что не все немцы состояли в нацистской партии и не весь народ причастен к холокосту и кровавым преступлениям фашизма, а просто опустился на колени. Он каялся за всю нацию, в том числе и тех, кто не желал и не собирался каяться. Позднее сам политик писал об этом так: «Перед пропастью немецкой истории и под тяжестью памяти о миллионах убитых я сделал то, что делают люди, когда им не хватает слов. Таким образом, я почтил память миллионов жертв». Спустя полвека, почти тоже самое сказал глава МИД Германии Хайко Маас.

А теперь, давайте послушаем иные слова. «У России нет, и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну», — заявил президент России Владимир Путин в интервью телерадиокомпании «Мир». По словам главы государства, нет оправдания тем, кто пытается переписать историю и возложить вину за войну на СССР, который потерял в ней 27 миллионов граждан. Что тут сказать? Формально, он прав — нынешняя Россия является всего лишь правопреемницей СССР, она не участвовала во Второй мировой войне. Но в том все и дело, что именно РФ, в том числе устами ее президента, неоднократно пыталась присвоить исключительно себе победу в ней.

«Россия победила бы в Великой Отечественной войне и без Украины в составе СССР», — заявил Путин в 2010 году, занимая тогда пост премьер-министра России, в прямом эфире программы «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение». «Теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, потому что мы — страна победителей», — заявил российский премьер, отвечая на вопрос российского телезрителя.

Путин подчеркнул, что наибольшие потери в Великой Отечественной понесла именно РСФСР, по данным статистики более 70%. «Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах», — утверждал тогда Путин. При этом, уточню, он заявил, что это вовсе не умаляет роли в общей победе республик бывшего Советского Союза. Уточнение было сделано, но все же вполне очевидно, что главным был иной меседж — Россия все равно бы, в одиночку, всех победила.

В реальности, конечно, это далеко не так. Без бакинской нефти не было бы никакой победы СССР в той войне. Как не было бы ее без подвига, ратного и рабочего, всех республик бывшего СССР. И про «второй фронт» забывать не стоит, и про американский «ленд-лиз». Приведу воспоминания Маршала Г.К.Жукова о помощи союзников: «Получили 350 тысяч автомашин, да каких машин!.. У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали. Разве мы могли быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью». Кроме того, именно на американских грузовиках мы возили нашу артиллерию. Основным шасси для легендарных «Катюш» стали американские «Студебеккеры».

Но, сейчас обо всем этом в РФ, на официальном уровне, предпочитают умалчивать. Там внедряют тезис о «стране победителей». В итоге, к ужасу выживших в этой страшной войне ветеранов, по российским городам разъезжают иномарки, в том числе и немецкие «Опели», «Мерседесы» и «БМВ», с надписями «Можем повторить!». Что вы, авторы этой глупости, можете повторить?! Втянуть мир в новую войну, которая приведет к десяткам, а может и сотням миллионов жертв?! Как-то, как минимум, странно для страны, которая понесла самое большое число жертв в ВОВ.

И еще. О тех, кто пытается переписать историю и возложить вину за войну на СССР. Историческим фактом является то, что 23 августа 1939 года, главами внешнеполитических ведомств Германии и Советского Союза был подписан пакт Молотова-Риббентропа. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства». Протокол предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных «областей, входящих в состав Польского государства» и Бессарабии в сферу интересов СССР. Литва и западная часть Польши были отнесены в сферу интересов Германии. По сути, это был документ о разделе Европы.

В итоге, 1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу. Именно эта дата во всем мире, за исключением России, считается датой начала ВОВ. Не 22 июня 1941 года, когда Германия напала на СССР, а именно 1 сентября 1939 года. И это, на мой взгляд, более правильно со всех точек зрения. Только вот ФРГ неоднократно покаялась перед всем миром за развязывание той страшной войны, а Россия, за соучастие в ней, нет. Россия не покаялась за то, что 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Она не покаялась за то, что территориальный раздел Польши между СССР и Германией был завершён подписанием договора о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года и дополнительного протокола к нему от 4 октября того же года.

Она не покаялась за то, что в 1940 году в состав СССР насильственно были включены, читай оккупированы, страны Прибалтики, Бессарабия, Северная Буковина. Все это факты. Но РФ не собирается каяться. Ни за что. Ни за ликвидацию АДР, ни за оккупацию независимого Азербайджана и целого ряда республик бывшего СССР, ни за ГУЛАГ, ни за «кровавый январь» 1990 года в Баку, ни за августовскую войну 2008 года против Грузии, ни за аннексию украинского Крыма. А немцы, вынужден повторить, за все свои преступления покаялись. Именно поэтому сложилась поистине парадоксальная и немыслимая лет 70 назад ситуация, при которой ФРГ имеет в мире авторитет гораздо больший, чем Россия.