Италия ждала этого 53 года

Футбольная фиеста, шествовавшая по Европе в течение месяца, осталась позади. Чемпионами Евро-2020 стали итальянцы, победившие в решающем матче англичан в серии пенальти. И если после группового этапа специалисты и болельщики предсказывали команде Манчини радужные перспективы, то, что греха таить, накануне старта турнира «Скуадры Адзурры» среди явных фаворитов не было. В основном в качестве победителей назывались сборные Франции, Англии, Бельгии и Германии. Правда, последняя удостаивалась такой чести во многом благодаря прошлым заслугам. Итальянцы же, ничуть не уступавшие немцам в регалиях, были «репрессированы» футбольными оракулами главным образом по старой памяти – 3 года назад они не смогли даже преодолеть квалификацию и не участвовали в чемпионате мира в России. Но Италия смогла после 53-летнего перерыва (в последний раз команда с Апеннин выиграла европейское первенство в 1968 году, одолев в финале сборную Югославии со счётом 2:0) вновь взойти на самую высокую ступень континентального чемпионата. И пусть в этом есть доля везения, ведь и полуфинал у испанцев, и финал у англичан был выигран в серии пенальти – футбольной лотерее. Но, как известно, игра забывается, результат – остаётся. И в летописи европейского футбола итальянцы останутся победителями Евро-2020.

Респект Венгрии и Украине

Воистину, мы стали свидетелями уникального, доселе неведомого события. Никогда ранее турнир подобного ранга не проводился с опозданием на целый год: Евро-2020 в 2021 году. А это значит, что будущие поколения футбольных фанатов просто обречены получать информацию о наших сегодняшних проблемах с коронавирусом. И очень хотелось бы, чтобы подобный прецедент человечеству никогда не пришлось бы пережить. Что же касается наиболее запомнившихся коллективов – участниц первенства… Прежде всего хотелось бы отметить сборную Венгрии. Её никто всерьёз не рассматривал даже после того, как она пробилась из отборочного цикла. А после жеребьёвки, то и говорить не о чём. Злой рок распределил венгров в «группу смерти», выбрав в соперники действующего чемпиона мира – Францию, действующего чемпиона Европы – Португалию, и Германию, которая является бессменным фаворитом всех турниров. Первый блин оказался комом – Венгрия уступила Португалии с разгромным счётом – 0:3. И все уже предвкушали очередные поражения. Но венгры дали настоящий бой и французам, и немцам. Правда, ведя в обеих матчах в счёте, они не смогли удержать победный счёт, и довольствовались ничьей, чего в конечном результате не хватило для выхода в плей-офф. Но симпатии как местных болельщиков, так и всех любителей футбола венгры заслужили.

Нельзя обойти вниманием и украинцев. Впервые в истории отечественного футбола Андрею Шевченко удалось вывести «жёлто-голубых» в ¼ финала турнира подобного ранга. И даже разгромное поражение на этой стадии от будущих финалистов — сборной Англии, не смогло поубавить симпатий к этой команде, и на родине их встречали, как победителей.

Чемпионы мира разочаровали

Не обошлось на чемпионате и без сенсаций, главным из которых, пожалуй, стал вылет Мбаппе и друзей уже в 1/8 финала: французы, ведя на 85-ой минуте в матче со Швейцарией со счётом 3:1, умудрились в оставшееся время пропустить два мяча, а в серии пенальти были менее удачливыми, чем соперники. Ждали большего от Португалии и Германии. Но игра, которую показали эти коллективы на чемпионате, полностью соответствует полученному результату, и их вылет уже на ранней стадии плей-офф, даже с большой натяжкой к сенсациям никак не отнесёшь.

Азербайджанский след на Евро

Этот чемпионат стал знаменателен и для азербайджанских любителей футбола. Впервые мы получили возможность наблюдать за матчами турнира подобного ранга на родном стадионе: Бакинский Олимпийский стадион принял 3 матча группового этапа и одну игру ¼ финала. Для Азербайджана не впервой выступать в качестве хозяйки турниров мирового масштаба, поэтому всё и на этот раз было на высшем уровне. Довольны были и футболисты, сыгравшие в Баку, и фанаты, посетившие нашу столицу.

Как же без «голубых» то…

Нельзя обойти вниманием и околофутбольную тему. Так уж повелось в последнее время, что любое мало-мальски значимое в мировом масштабе мероприятие в той или иной степени должно быть окрашено в цвета ЛГБТ. Иногда это бывает на уровне человеческого подсознания, а иногда, как случилось на Евро-2020 – явно и надоедливо. Дело дошло даже до того, что реклама всемирно известной автомобильной компании «Вольксваген» высвечивалась на стадионах во время матчей в цветах флага сексуальных меньшинств. Следует отметить, что, учитывая местные условия, УЕФА категорически запретило рекламы подобного рода на играх в Баку и Санкт-Петербурге. И когда болельщик сборной Дании во время ¼ финала попытался поднять на БОС флаг ЛГБТ, его разумно урезонили стюарды, дав понять, что Азербайджан – это, конечно же, Европа, но и о традициях тут никто забывать не собирается. Устраивайте Содом и Гоморру у себя дома, ради Бога, но вот у нас такое не пройдёт.

На заметку ФИФА и УЕФА

В конце же хотелось бы вновь вернуться к финалу. Точнее к тем событиям, которые произошли после решающей игры. К сожалению, британские фанаты вновь подтвердили, что слава об английском джентльменстве сильно преувеличена, и джентльмены совсем не умеют проигрывать по-мужски и о благородстве разве что читали в книгах. Злость и досаду от лондонского поражения любимчиков некоторые англичане решили сорвать на итальянских фанатах. Беззащитных и малочисленных тиффози окружали и безжалостно избивали. Правда, благодаря действиям местной полиции, серьёзных жертв удалось избежать. Но вот неприятный осадок всё же остался. Наверное, и УЕФА, и ФИФА впредь нужно серьёзно задуматься, прежде чем поручать Туманному Альбиону проведение столь авторитетных турниров.