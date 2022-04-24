Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры после победы над соотечественником Диллианом Уайтом в главном бою вечера бокса в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Нет, я пообещал своей жене, что я не вернусь в ринг спустя 14 лет выступлений. Я люблю вас, мои болельщики. Спасибо вам большое! Мне понравилось драться перед вами на Уэмбли. Спасибо Великобритании за теплый прием», — сказал Фьюри после боя.

Напомним, в конце шестого раунда Фьюри успешно провел атаку, нанеся коварный нокаутирующий удар, после которого Уайт уже не смог продолжить бой. После того, как Уайт поднялся на ноги, рефери принял решение остановить поединок в связи с тем, что Диллиан потерял равновесие.