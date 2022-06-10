Известный древнегреческий философ Аристотель писал, что правильно поставленный вопрос уже есть половина ответа. В этом отношении лучше было бы, если российские журналисты обратились к себе, вместе того, чтобы спрашивать других «Чего НАТО добивается в Украине?», и попытались ответить на встречный вопрос: «А чего же собственно хотят русские в Украине? Не надоели ли им варварские способы ведения политики? Неужели они не понимают, что в 21-м веке присоединить к себе чужие территории — открытое варварство, особенно, если по территории страна-агрессор является самым большим государством мира?»

Россия всегда была страной вечных вопросов. Даже литература этой страны пронизана этими вопросами – каждый российский писатель пытался поставить главный вопрос своего времени, своей эпохи. Но странным было одно: россияне никогда не находили ответов на эти вопросы, в противном случае, они были бы самым развитым народом мира. Создается впечатление, что и теперь они ищут ответы на какие-то вопросы. Об этом свидетельствуют соцопросы, проведенные в этой стране. Что же показывают эти опросы? Да, выходит, что число респондентов, сомневающихся в целесообразности и правильности российских «спецопераций» в Украине, каждым месяцем сильно сокращается.

Но можно ли верить этим опросам? Россия -довольно авторитарная страна, и тут, скорее всего, люди опасаются высказывать свое искреннее мнение – да, в стране действует неформальное военное положение, и из каждого, кто осмелится открыто выступать против войны, сразу сделают общественное чучело…

Что же касается наших ответов на эти вопросы, мы не раз выступали на эту тему. Да, и не только мы, в том числе ведущие аналитики мира давно уже «оголили» российскую политику в Украине, в противном случае, трудно было бы принимать санкции против России и ее лидеров. «Война без причин, война наглая!» — пожалуй, так охарактеризовали бы мы войну России против Украины, в которой уже погибли сотни детей, тысячи ни в чем не повинных мирных граждан.

Заметим, что Россия не впервые так поступает с Украиной. Читатель, наверное, знает о голодоморе, в результате которого погибли по меньшей мере 3,9 млн человек. Россия всегда подавляла стремление Украины к независимости и свободе…

Мы вовсе не намерены сглаживать политику Запада, в искренности которой мы сильно сомневаемся. Запад также преследует собственные цели. Иногда нам кажется, что большая территория Украины настораживает и западные страны. Россияне давно считают страны-члены НАТО сторонами в украинском конфликте. Но НАТО продолжает вести себя так, как будто является нейтральной, хотя они могли бы помочь вести Украине войну в ее пределах. Есть такое известное выражение, что война также есть продолжение политики иными средствами. Поэтому вовсе не следует удивляться тому, что тут все страны – и Запад, и Россия преследуют свои политические цели…