Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года состоится в Таллинне.

Турнир в Таллинне пройдет с 27 января по 2 февраля.

В следующем сезоне чемпионат Европы по фигурному катанию должен был пройти в Загребе, но столица Хорватии отказалась, и тогда ISU открыл новый раунд заявок.

Наряду с Таллинном на проведение чемпионата Европы также претендовали столица Болгарии София, польский Гданьск и турецкий Эрзурум.

Таллинн уже принимал чемпионаты Европы по фигурному катанию в 2010 и 2022 годах.

Чемпионат мира по фигурному катанию в следующем году пройдет с 24 по 30 марта в американском Бостоне. (ERR)