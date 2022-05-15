Турция не возражает насчет расширения Североатлантического альянса, но выступает против поддерживающих террористов стран.

Как передает ТАСС, об этом заявил в воскресенье глава МИД республики Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств — членов НАТО.

«Мы не торгуемся, и это не элемент политического торга. Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что (Финляндия и Швеция) должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию. Турция не возражает по поводу расширения НАТО, мы выступаем против тех стран, которые поддерживают террористов», — сказал министр.

Турция поддерживает политику «открытых дверей» НАТО, сказал Чавушоглу.

Турция на встрече глав дипведомств НАТО довела до партнеров обеспокоенность связями Финляндии и Швеции с Рабочей партией Курдистана.

Главы дипведомств стран НАТО обсудили в Берлине эвакуацию гражданского населения с Украины и безопасность перевозящих зерно судов, сказал министр.