Чавушоглу призвал сопредседателей МГ ОБСЕ воздержаться от действий, имеющих политические мотивы

«Мы призываем других членов Минской группы ОБСЕ, и в частности сопредседателей воздержаться от действий, имеющих политические мотивы».

Как сообщает АПА, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем выступлении на 27-м заседании Совета министров ОБСЕ.

«На сегодняшний день мы являемся свидетелями ряда конфликтов в зоне ОБСЕ. Одним из них является ситуация в Нагорном Карабахе. Турция всегда была на стороне международного права и легитимности. Мы, как член Минской группы, всегда поддерживали усилия по поиску пути урегулирования этого конфликта, продолжаем делать это. Мы всегда заявляли, что такой путь урегулирования должен опираться на международное право, соответствующие резолюции Совета безопасности ООН и принципы ОБСЕ, на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Нынешняя договоренность, заключенная между Азербайджаном, Арменией и Россией, позволила добиться стабильного мира через 30 лет. Это дает положительные результаты с точки зрения региональной стабильности, а также армяно-азербайджанских, турецко-армянских связей. Мы призываем других членов Минской группы ОБСЕ, и в частности сопредседателей воздержаться от действий, имеющих политические мотивы. Это может нанести удар по обсужденному пути урегулирования», — подчеркнул М.Чавушоглу.