Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что кровопролитию в Украине необходимо положить конец, гуманитарная ситуация в этой стране ухудшается.

«Турция с самого начала кризиса в Украине придерживается четкой позиции. Мы всегда честно и искренне делились своими обеспокоенностями и критикой, призывали к здравому смыслу и диалогу, привлекали внимание к необходимости понижения напряженности и создания поля для дипломатии. С самого начала вкладываемся в обеспечение прекращения огня», — отметил он на пресс-конференции в среду по итогам переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Однако, к сожалению, с 24 февраля по сегодняшний день разруха и гуманитарная драма [в Украине] продолжают расти. Тысячи гражданских лиц погибли и более 3 млн человек покинули свою страну», — заметил Чавушоглу.

«Всему этому нужно положить конец. Нужно, чтобы [прекратилось] кровопролитие и слезы перестали литься. Мы всегда утверждали и будем утверждать, что в войнах победителей не бывает», — добавил глава МИД Турции.

Турецкий министр отметил, что несмотря на всю сложность ситуации, Анкара продолжает верить в дипломатию. По его словам, Турция поддерживает российско-украинские переговоры в Белоруссии, желает, чтобы они принесли результаты.

Глава МИД Турции также поблагодарил Россию за оказанное содействие в эвакуации турецких граждан с Украины. «Как известно, турецкого государство провело очень серьезную эвакуационную операцию, часть этих людей мы эвакуировали через Россию. И хочу поблагодарить РФ за оказанное содействие и поддержку в эвакуации», — отметил он.