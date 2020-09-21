Чавушоглу призвал Армению образумиться

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Армению «положить конец агрессивным действиям и образумиться». Об этом турецкий министр написал в своем Твиттер, комментируя очередную провокацию ВС Армении на границе с Азербайджаном, в результате которой погиб азербайджанский военнослужащий, сообщает Агентство Анадолу.

Дипломат выразил соболезнования семье военнослужащего и братскому азербайджанскому народу.

«Мы всегда рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе», — написал Чавушоглу.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что в результате очередной провокации ВС Армении в товузском направлении госграницы погиб военнослужащий сверхсрочной службы младший сержант Эльшан Мамедов.