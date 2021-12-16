«Мы консультируемся с Азербайджаном по всем вопросам».

Oб этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, говоря о совершении взаимных шагов в рамках нормализации отношений с Арменией.

«Мы консультируемся с Азербайджаном по всем вопросам и предпринимаем такие шаги с учетом познаний Азербайджана. Пусть ни у кого не возникают вопросы насчет того, что мы можем действовать обособленно от Азербайджана. Мы – одна нация, два государства. Это позитивные шаги, которые принесут пользу всем», — отметил глава МИД Турции.