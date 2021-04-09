«Часто родители знают, что произошло, но скрывают это» – эксперт о случаях сексуального насилия над детьми

Преступления на сексуальной почве получают особенно широкий общественный резонанс, когда жертвой оказывается ребенок. И это понятно, ведь дети – самые уязвимые члены общества, нуждающиеся в защите со стороны взрослых и государства. Такие инциденты порождают праведный гнев граждан и требование наказать виновного по всей строгости закона.

За последние несколько дней стало известно о нескольких случаях насилия над несовершеннолетними в стране. В Нефтчалинском районе насилию подверглась учащаяся IX класса. Сейчас она помещена в приют в Баку. Решение об этом было принято из-за неадекватного поведения ее матери во время встречи с представителями госструктур.

Еще один эпизод связан с изнасилованием двух малолетних сестер, произошедшем два года назад в Хазарском районе Баку. В июне 2019 года 45-летний Ш.Гулиев и 29-летний Р.Мамедов изнасиловали двух девочек 2006 и 2007 г.р. Однако мать девочек обратилась в правоохранительные органы только через два года после случившегося.

Сейчас по данному факту ведется расследование. Возбуждено уголовное дело по статье 152 (половой контакт с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, или совершение иных действий сексуального характера) УК АР. Подозреваемые задержаны.

Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей, узнав о случившемся в Нефтчале, оперативно отреагировал на информацию и предпринял все необходимые меры для защиты ребенка. Сейчас идет расследование со стороны прокуратуры и полицейского департамента. Обвиняемый заключен под стражу и ждет судебного процесса. Об этом # сказала исполнительный директор неправительственной организации «Надежное будущее», член общественного совета при Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей Кямаля Ашумова.

Общественный совет сразу же занялся мониторингом произошедшего, того, правильно ли были проведены все процедуры. Также состоялось общение с жертвой насилия из Нефчала, размещенной в шелтере, ей там оказывается необходимая психологическая поддержка. Были проведены беседы с районными госучреждениями и предложено совместное сотрудничество с ними, с полицейским департаментом, комиссией по делам несовершеннолетних.

Ашумова также отметила, что необходимо детальное исследование, анализ случаев, которые произошли некоторое время назад, но о которых стало известно только сейчас. По ее словам, рост таких фактов связан, в том числе, со сложным периодом карантина из-за пандемии коронавируса. Случаи, которые ранее скрывались, начинают всплывать в обществе, так как напряжение внутри семьи в условиях изоляции зачастую достигает точки кипения.

«Но проблема в том, что информация часто сначала попадает в прессу, в соцсети, а не в соответствующие органы. Это приводит к печальным последствиям, так как нередко афишируют имена, место проживания и другую информацию, связанную с детьми — жертвами насилия. А это наносит еще большую травму ребенку или всей семье», – сказала эксперт.

По словам Ашумовой, часто насильники – члены семьи или родственники. А если это и чужой, посторонний человек, то обычно у него есть контакты с кем-то из членов семьи, через которых они выходят на ребенка.

«Часто родители знают, что произошло с ребенком, но скрывают это и не разрешают ребенку кому-то говорить о случившемся по разным причинам. Они ограничивают их контакты, не разрешают лишний раз выходить из дома. Мы работали и со случаями, когда родители фактически продавали своих детей для совершения над ними действий сексуального характера. Для этого они приглашали людей к себе домой», – рассказала она.

Что касается того, почему иногда люди обращаются в полицию после совершенных над ними или их детьми насильственных действий сексуального характера не сразу, а спустя время, то, по словам эксперта, причин может быть несколько. Иногда жертвы просто боятся предавать такие случаи огласке, им могут угрожать расправой. К тому же не все знают, куда обращаться за помощью, у них нет информации о горячих линиях, особенно в регионах, в частности о детской горячей линии. Она функционирует более 10 лет, но информированность о ней слабая – нет необходимой социальной рекламы. Необходимо, чтобы информация была особенно в госучреждениях по всей стране. Зачастую, жертвы и члены их семей обращаются за помощью, но не видят ответной реакции структур в сфере защиты их прав, не всегда есть правильный подход, правильное поведение по отношению к жертве.