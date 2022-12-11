Украинские дроны советского производства повредили российские бомбардировщики прямо на аэродроме.

В понедельник утром СМИ сообщили о взрывах на двух российских военных аэродромах. К вечеру минобороны России заявило, что аэродромы были атакованы беспилотниками. Согласно заявлению российских военных, за нападением стоит Украина.

«Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области», — заявили в минобороны России.

Эти беспилотники, согласно заявлению ведомства, были перехвачены российскими ПВО, однако в результате падения обломков получили смертельные ранения трое военных, а также была повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

Как ранее сообщали СМИ, примерно в 6 утра по местному времени беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу авиабазы «Энгельс-2» в Саратовской области. Сообщалось, что два бомбардировщика Ту-95 получили повреждения, двое военнослужащих ранены.

Один из телеграм-каналов выложил в сеть запись с камер наружного наблюдения, на которой видна яркая вспышка и слышны мощные раскаты.

Интересно, сколько еще таких самолетов-ракетоносцев у России? Насколько их хватит? Они ведь тоже устаревают. В общем, что может постигнуть флот бомбардировщиков России на фоне ее угроз уничтожить энергетическую инфраструктуру Украину?

Исчерпывающий комментарий по этим вопросам дал # военный эксперт Центра «Стратегия XXI» (Украина) Павло Лакийчук:

— Когда российские источники говорят о налете на аэродромы стратегической авиации «Энгельс-2» и «Дягилево», на другие аэродромы на территории РФ, они намекают или прямо указывают на реактивный оперативно-тактический разведывательный БПЛА Ту-141 «Стриж» и его меньшего собрата Ту-143 «Рейс». Да, эти беспилотники производились на Харьковском авиазаводе, а двигатели у них производства запорожского «Мотор-Сич». И этих советских БПЛА у нас есть достаточное количество на складах и базах хранения. Но, для акции, подобной той, что была проведена 5 декабря, летательные аппараты должны были серьезно модернизироваться — фактически из них выбросили всю советскую аналоговую разведывательную начинку, переделали систему управления и ориентации, заменили полезную нагрузку боевой частью. Таким образом устаревший советский дрон-разведчик превратился в современный баражирующий боеприпас, фактически в крылатую ракету. Сколько экземпляров таких БПЛА прошли модернизацию — неизвестно. Но, очевидно, не единицы.

Что касается их мишеней — это тоже еще советские стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3. Именно они являются воздушной составляющей советской, а теперь российской «ядерной триады». Их основная задача — нанесение ракетных ядерных ударов в случае «атомной войны». Тем не менее, в ходе российско-украинской войны именно они стали основным оружием российского ракетного террора — это они осуществляют пуски крылатых ракет по городам Украины. Вот такая трансформация. Кстати, Ту-22М3 «отметились» и в российско-грузинском конфликте 2008 года. Правда, тогда они пытались осуществлять ковровые бомбардировки Грузии. И зря — один из них был сбит недалеко от Гори. С тех пор россияне отдают предпочтение ракетным ударам издалека — такую тактику они применяли в Сирии, такую пытаются применять и в Украине…

Сколько единиц таких самолетов осталось в России? Ту-160 — полтора десятка. В том числе один Ту-160М2. На Казанском авиазаводе пытаются возобновить производство этих «стратегов», но что из этого выйдет — непонятно. Ту-95МС — основа флота стратегической авиации России. По состоянию на 2020 год их на вооружении ВВС РФ числилось порядка 55 единиц (по другим данным — 34) — полк в Энгельсе, два полка в Украинке (какая ирония) на Дальнем Востоке, и несколько единиц в 43-м ЦБП ПЛС в Дягилево. Сколько из них боеготовых — неизвестно, эксперты говорят, что примерно треть. При этом новые самолеты не производятся — с учетом реальных возможностей российского авиапрома пытаются модернизировать часть самолетов до уровня Ту-95МСМ (модернизации подлежат только Ту-95МС-16).

Примечательно, что часть из самолетов, которые сегодня терроризируют Украину — украинского происхождения: Украина, провозгласившая себя безъядерной державой в обмен на мифические гарантии Будапештского меморандума, передала в 1999 году России 8 Ту-160 и 3 Ту-95МС и ракеты к ним, обменяв их на якобы «газовые долги». Недальновидное это было решение правительства президента Кучмы.

По российским довоенным расчетам, по крайней мере часть ее стратегических бомбардировщиков должна была прослужить после модернизации до 2035-40 годов. С 2027 года их должны были сменить на вооружении современные стратегические ракетоносцы ПАК-ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Перспективы перспективного ПАК-ДА на сегодня весьма сомнительны. Как, впрочем, и стратегической авиации России в целом.