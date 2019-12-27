Чаепитие за счет импорта

За 11 месяцев текущего года из Азербайджана экспортировано 1359 тонн чая. Согласно данным Государственного таможенного комитета, стоимость экспортируемого чая составила 8,5 млн. долларов США. Напомним, что за аналогичный период прошлого года из страны было экспортировано 1276 тонн чая на сумму 8,7 млн. долларов. За январь-ноябрь 2019 года в страну импортировано 12,5 тыс. тонн чая. Стоимость импортированного чая составила 48,9 млн. долларов США. За аналогичный период прошлого года из страны было импортировано 11,6 тыс. тонн чая на сумму 46 млн. долларов.

Как видно из приведенных цифр, успехи азербайджанского чаеводства более, чем скромные, особенно на фоне постоянных заявлений о его развитии.

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов заявил #, что беда в том, что Азербайджан не может покрыть потребности внутреннего рынка за счет собственного производства.

«В нашей стране потребность в чае составляет 20 тысяч тонн в год. 8-10 тысяч тонн в год мы потребляем, а производим только 1000 тонн, то есть 5% от необходимого объема»,–сказал он.

Эксперт подчеркнул, что мы импортируем большое количество чая из других стран, и расфасовываем его. Часть чая идет на внутренний рынок, часть на экспорт.

«В годы советской власти в Азербайджане чаеводство было хорошо развито. Мы,– говорит В.Магеррамов,– производили столько чая, что могли полностью обеспечить не только нашу страну, но и отправлять в другие союзные страны. После распада СССР Азербайджан перестал уделять чаеводству должное внимание, что привело к плачевным результатам»

По его словам, сейчас некоторым чиновникам невыгодно развитие данной отрасли. Они больше заинтересованы в том, чтобы закупать чай извне, а потом его экспортировать. Все дело в монополии в данной сфере.

Что касается качества чая, реализуемого на рынке, то, как говорит В.Магеррамов, многие утверждают, что туда добавляют красители, но нужны факты, подтверждающие это.

«В принципе, чай — такой продукт, при заваривании которого сразу понятно, добавлен в него краситель или нет. Вместо чая также могут использовать высушенные листья других растений»,– сказал он.

Кстати, на днях в России Роскачество нашло пестициды в чае двух марок. В чае Richman содержался гексахлорбензол, запрещенный во всем мире согласно Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. В «Мацесте» нашли четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.

По словам В.Магеррамова, неизвестно, есть ли пестициды в каких-то марках отечественного чая, потому что такой экспертизы никто не проводит. Он отметил, что контроль качества необходим, но ответственные структуры занимаются чем угодно, только не тем, чем должны.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что в нашей стране порой ленкаранский чай смешивают с цейлонским, получая таким образом новые сорта чая. По его словам, мы приобретаем немало сырья, тут его перерабатывают и расфасовывают.

«Мы только начали восстанавливать чаеводство, и не стоит сразу ждать больших успехов в данной сфере. Но наш чай, популярен, например, в России, а в Канаде недавно был удостоен звания лучшего чая.

Чаеводство – трудоемкая область, и себестоимость азербайджанского чая высока. Чайные кусты,– отмечает Н.Агаев,– дают урожай, начиная с 5-ти летнего возраста. Что касается качества, то могу сказать, был в свое время на чайных плантациях в Ленкарани, и знаю, там практически не используют пестициды. Уже хотя бы потому, что это накладно. К тому же, ленкаранская почва настолько благодатна, и если в нее что-то посадить, оно обязательно вырастет»

Эксперт заявил, что цена чая — один из барометров его качества. Дешевый чай делают из остатков листьев. Самый дорогой чай – из двух верхних листочков. По словам Н.Агаева, чай нужно заваривать 5-7 минут без огня.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов считает, что у Азербайджана хорошие перспективы в развитии чаеводства, и эта отрасль может способствовать созданию новых рабочих мест.

«В СССР славился чай «Азербайджанский букет». Но и современный азербайджанский чай пользуется популярностью в России благодаря постоянной рекламе на главных российских каналах. Недавно отвозил наш чай в Грузию, и все, кто его пробовали, были в восторге. Сейчас мы восстанавливаем отрасли, пришедшие в упадок в период перестройки, и чаеводство – одна из них. А ведь ломать всегда куда легче, чем строить», – сказал он.

Надо, уверен эксперт, отстаивать наши завоевания в чаеводстве и не останавливаться на достигнутом. Нужно расширять чайные плантации, наши ученые должны создавать новые сорта, улучшать имеющиеся. Также, по словам Дж.Исмаилова, необходимо искоренить монополию, мешающую развитию отечественного чаеводства.

Напомним, что в нашей стране принята Госпрограмма развития чаеводства на 2018-2027 г.г., но она будет результативной, только если заняться данной отраслью всерьез.