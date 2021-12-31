Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) призвали людей избегать путешествий на круизных лайнерах независимо от статуса вакцинации, в то время как суточные показатели заболеваемости COVID-19 в США достигают рекордных показателей из-за быстро распространяющегося варианта «омикрон», сообщает «Голос Америки».

Это предупреждение стало очередным ударом по круизной индустрии, которая возобновила деятельность только в июне после многомесячной приостановки рейсов из-за пандемии.

В четверг CDC повысили классификацию эпидемиологической опасности для круизных лайнеров до самого высокого уровня, сославшись на сообщения о вспышках COVID-19 во время круизов.

Акции круизных компаний Carnival, Norwegian Cruise Line Holdings и Royal Caribbean Group после сообщения CDC потеряли около 1 процента стоимости.

«Решение CDC повысить уровень угрозы для круизов вызывает особенное недоумение, учитывая, что случаи, выявленные на круизных лайнерах, неизменно составляют очень незначительную долю от общего количествa людей на борту», – заявила Международная ассоциация круизных линий.