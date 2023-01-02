Саммит Украина-Евросоюз пройдет в Киеве 3 февраля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу президента Украины Владимира Зеленского.

На сайте украинского президента опубликовали сообщение о разговоре Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В тексте упоминалось, что обсудили обсудили грядущий саммит.

«Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина – ЕС, который состоится третьего февраля этого года в Киеве и договорились активизировать подготовительную работу», — написали в пресс-службе.