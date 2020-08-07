Бывший саудовский разведчик обвинил наследного принца в попытке его убить

Бывший сотрудник спецслужб Саудовской Аравии Саад аль-Джабри подал в США иск, в котором утверждает, что наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд распорядился убить его на территории Канады. Соответствующий документ был размещен в четверг в базе данных суда столичного округа Колумбия.

«Целью этого покушения на убийство является истец — доктор Саад аль-Джабри, который в течение долгого времени являлся доверенным партнером представителей разведки США высокого ранга», — говорится в иске. Адвокаты бывшего саудовского разведчика утверждают, что их клиент обладает компрометирующими сведениями о наследном принце, которые могут подорвать его позиции в глазах американских властей. «Мало кто знает об ответчике бен Сальмане столько, сколько знает доктор Саад», — подчеркивают они. «Вот почему ответчик бен Сальман желает его (аль-Джабри) смерти, и именно по этой причине ответчик бен Сальман в течение последних трех лет предпринимал действия для достижения этой цели», — отмечается в документе.

Данные, о которых идет речь, по утверждению истца, включают в себя информацию о политических интригах принца на родине, коррупции, а также «создании личного отряда наемников, которых бен Сальман впоследствии задействовал среди прочего для внесудебной расправы с [журналистом] Джамалем Кашикчи». Отмечается, что аль-Джабри, будучи осведомленным о намерении наследного принца убить его, заранее записал все эти сведения. В иске наследный принц Саудовской Аравии сравнивается с английским монархом Ричардом III, персонажем одноименной пьесы XVI века. «Кулак — нам совесть, меч — вот наш закон», — «Ричард III», Уильям Шекспир. Это слова человека, который, стремясь стать королем, похищал детей, манипулировал союзниками и убивал тех, кто вставал на его пути. Теперь, через несколько сотен лет после того, как Шекспир написал эти стихи, мы подаем этот иск, необходимость в котором возникла из-за такой же жажды власти. Только в данном случае речь идет о свободном троне Саудовской Аравии, а человек, который стремится его занять, — это Мухаммед бен Сальман Аль Сауд», — утверждается в иске.

В документе, объем которого составляет более ста страниц, истец детально описывает предполагаемый заговор с целью его убийства, которое, согласно этим данным, должно было быть осуществлено по схожему с убийством Кашикчи сценарию. По версии аль-Джабри, который проживает в Канаде, принц и его приближенные оказывали на него давление, пытаясь заставить вернуться на территорию Саудовской Аравии. В частности, в стране были задержаны его дети, брат и другие родственники, которых пытали. После отказа, по этим утверждениям, наследный принц приказал отправить в Канаду убийц, которых, однако, остановили канадские пограничники. У этих лиц имелись при себе два чемодана с инструментами для проведения судебно-медицинской экспертизы, которые можно было использовать для расчленения тела после убийства, как и в случае с Хашкаджи, убежден истец.(ТАСС)