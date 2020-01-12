бывший посол Ирана в России назначен верховным советником главы иранского МИД

Мехди Санаи, занимавший в период с 2013 по 2019 год пост посла Ирана в России, назначен верховным советником иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом в субботу сообщило информационное агентство ISNA.

«Глава иранской дипломатии Мохаммад Джавад Зариф назначил Мехди Санаи своим новым верховным советником», — отмечается в сообщении агентства.

51-летний Санаи — иранский ученый и дипломат, долгие годы посвятивший изучению России. В 1999-2003 годах он работал советником по культуре посольства Ирана в России. В 2013-2019 годах занимал должность посла Ирана в России, на этом посту его сменил Касем Джалали.

В 2003 году Санаи был удостоен звания почетного члена Союза писателей России.(ТАСС)

| 2020-01-12T09:08:22+00:00 12 января 2020, 12:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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