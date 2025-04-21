Заслуженный деятель искусств Орхан Фикретоглу назначен советником министра культуры Адиля Керимова.

Как сообщили в ведомстве, министр Адиль Керимов подписал соответствующий указ.

Согласно информации, новый советник министра будет координировать несколько важных направлений деятельности Министерства культуры.

Отметим, что писатель и публицист Орхан Фикретоглу (Садыгов) долгое время работал в различных медиа-структурах Азербайджана. До этого назначения он временно исполнял обязанности гендиректора Агентства кино при Минкультуры.