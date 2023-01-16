Украинский футбольный клуб «Шахтер» потратит миллиард гривен ($25 млн), полученный от трансфера полузащитника Михаила Мудрика в британский ФК «Челси», на помощь Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил президент «Шахтера», бизнесмен Ринат Ахметов, уточнив, что деньги пойдут защитникам Мариуполя и семьям погибших военных. Для этого будет создан проект «Сердце Азовстали».

Накануне 22-летний Мудрик заключил контракт с «Челси» на 8,5 лет. Сумма трансфера составила €70 млн, еще €30 млн предусмотрено в качестве бонусов. Сделка стала рекордной в истории украинского футбола, пишет Moscow Times. Мудрик будет играть под номером 15. В воскресенье 15 января его представили фанатам в перерыве домашнего матча с «Кристал Пэлас»: Мудрик вышел на поле, завернувшись в украинский флаг. Футболист является воспитанником «Шахтера».

Мудрика собирался купить другой британский клуб — «Арсенал», но «Челси» перехватил его в последний момент, озвучив более выгодные условия. Мудрик будет получать более £100 000 в неделю против £50 000, изначально предложенных «Арсеналом».

До мая «Челси» принадлежал российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. Он был вынужден продать «Челси» после начала войны в Украине: миллиардер попал под санкции Великобритании как «олигарх, близкий к Владимиру Путину», из-за чего клуб оказался под угрозой разорения. Новым владельцем команды стала группа инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли.