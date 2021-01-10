Бывший госсекретарь США считает, что стране надо вернуться на правильный путь

В настоящее время у Вашингтона меньше прав учить демократии другие страны, но эти права можно вернуть. Об этом 10 января в эфире CNN заявил бывший госсекретарь США Колин Пауэлл.

Обсуждая ситуацию со штурмом Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа, Пауэлл заявил, что Вашингтон ослаблен в настоящее время в вопросе демократии.

По мнению экс-госсекретаря, США должны проявить вежливость, уважение и продемонстрировать силу. «И нашу силу можно связать с уважением, можно связать с дружбой. Здесь нет никакого конфликта. Всё, что мы делали в течение последних четырех лет, — это оскорбляли людей, выходили из договоров… делая всевозможные вещи, которые были несправедливы по отношению к альянсам, которые у нас были многие годы», — добавил он.

Как добавил бывший госсекретарь США, стране надо вернуться на правильный путь. Избранный президент США Джо Байден может помочь в этом, полагает он. (iz.ru)