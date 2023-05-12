Троих бывших наемников ЧВК «Вагнер», вернувшихся с войны в Украине, задержали за разбой и вымогательство в Волгоградской области — они требовали от местного предпринимателя переписать на них бизнес, а после отказа избили и обокрали его, пишет портал V1.ru.

28-летний Иван Жарков, 40-летний Денис Руссков и 34-летний Александр Сагарь были завербованы в колонии и вернулись на гражданку, получив помилование за участие в войне. До этого они отбывали сроки по статьям за убийство, разбой, кражу и приобретение наркотиков.

Полиция установила, что бывшие «вагнеровцы» вломились в дом к коммерсанту в поселке Октябрьском и потребовали отдать им магазин строительных и хозяйственных товаров стоимостью около полумиллиона рублей. Бизнесмен отказался, и тогда его начали избивать и угрожать убийством. Один из нападавших достал нож. Напуганный мужчина под угрозами написал договор купли-продажи на автомобиль ВАЗ-2114, на котором злоумышленники позже скрылись, забрав ювелирные украшения и наличные. Сумма награбленного составила 155 000 рублей.



Предприниматель сообщил, что не был знаком с нападавшими. Сейчас он находится в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Вымогательство», задержанных отправили в СИЗО.

Ранее в Южной Осетии вернувшийся с войны в Украине наемник ЧВК «Вагнер» Георгий Сиукаев зарезал 38-летнего инвалида с ДЦП Сослана Валиева. Помимо этого в Кировской области за убийство 85-летней соседки был задержан освободившийся из тюрьмы «вагнеровец» Иван Россомахин.

25 марта основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что, отработав контракт на войне, на свободу вышли больше 5000 российских заключенных. Он уверял, что новые преступления совершили только 0,31% из них. (moscowtimes.ru)