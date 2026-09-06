Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Киев. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

Как долго представители США пробудут в украинской столице, не сообщается.

В свою очередь агентство УНИАН распространило видеокадры с вокзала Киева. На записи видно, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев поездом, на перроне их встретили члены украинской переговорной группы: глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.