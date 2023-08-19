Наемники ЧВК «Вагнера» покидают Беларусь из-за отсутствия заработка. Об этом свидетельствуют данные белорусских партизан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным центра, белорусское подполье фиксирует уменьшение террористов из ЧВК «Вагнера» на территории страны с 5,8 тысячи до 4,4 тысячи.

Причиной является отсутствие финансирования со стороны РФ. Поэтому часть наемников подписала контракт и отбыла в страны Африки, часть ушла в отпуск, но планирует либо перейти в другие террористические структуры, либо вообще уволиться.

Между тем, режим в Беларуси пока не удовлетворяет инструкторов из «Вагнера» своим уровнем оплаты за услуги, в результате большинство инструкторов не планирует оставаться в стране надолго.