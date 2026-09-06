По меньшей мере семь человек погибли, еще около 60 получили ранения в результате столкновения двух транспортных средств на северо-востоке Пакистана. Об этом сообщила газета The Nation.

По ее информации, ДТП произошло поздно вечером в субботу в округе Рахимъярхан провинции Пенджаб. В трактор с прицепом, перевозившим гостей свадьбы, врезался другой трактор, двигавшийся во встречном направлении. Четыре человека погибли на месте, трое умерли позднее от полученных ранений.

Пострадавших доставили в ближайшую больницу, на месте работают полицейские и сотрудники спасательных служб. Согласно первичному отчету правоохранителей, причиной аварии стало опасное вождение. Расследование продолжается.