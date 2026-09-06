МВД Германии разработало план по защите страны от неопознанных беспилотников и кибератак. Об этом 6 сентября сообщила газета Bild.

«Расширение мобильного подразделения федеральной полиции по борьбе с беспилотниками: с помощью новых быстро перемещаемых подразделений (вертолетов, машин экстренной помощи) в стратегически важных городах <…> должно быть полностью защищено от беспилотников», — говорится в публикации.

Операторам объектов критической инфраструктуры планируют предоставить право самостоятельно принимать меры против беспилотников. Кроме того, власти намерены расширить применение искусственного интеллекта (ИИ), систем распознавания лиц и видеонаблюдения для выявления потенциальных террористов и агентов.

Еще одной мерой станет создание национальной системы защиты от кибератак Cyberdome. По данным Bild, она будет выявлять и перехватывать попытки хакеров проникнуть в системы государственных органов и компаний.