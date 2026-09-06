«Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче регулярного чемпионата МЛС. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Встреча прошла в ночь на 6 сентября в Форт-Лодердейле на стадионе «Нью Стэдиум». Первый гол на счету Каземиро, который на 32-й минуте реализовал голевую передачу Лионеля Месси. Через три минуты отличился Мигель Альмирон. Луис Суарес вывел хозяев вперед в компенсированное к первому тайму время.

Во втором тайме Альмирон не реализовал пенальти. На 87-й минуте Бреел Эмболо установил окончательный счет — 2:2.

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями. По данным «Спорт-Экспресс», россиянин был одним из лучших в составе гостей.

Для «Атланты» этот матч был судьбоносным с точки зрения выхода в плей-офф. Месси недавно оформил покер в игре с «Монреалем», а его контракт с «Интер Майами» рассчитан до конца 2028 года.