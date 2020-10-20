Бывшие, мечтающие стать будущими: в Армении «похоронили» Пашиняна

Бывшие лидеры сепаратистов Карабаха провели встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщает издание «168 жам». Аркадий Гукасян и Бако Саакян были у премьера и недавно вышли со встречи с ним. Подробности встречи пока не сообщаются. Но мы прекрасно помним, что еще один бывший глава никем не признанной «НКР» и второй президент Армении Роберт Кочарян вместе со своим сыном Левоном Кочаряном после начала боевых действий прибыл в Карабах.

По мнению сторонников Пашиняна, Кочарян пытался воспользоваться новой ситуацией, вызванной боевой эскалацией, и использовать это в своих интересах. Он даже в камуфляж переоделся и провел встречу с теми самыми Гукасяном и Саакяном, с которыми ныне встретился Пашинян. Сторонники Роберта Седраковича тогда активно делились этим фото в социальных сетях.

Но, недолго музыка играла. После разгромного поражения армянских войск и широкомасштабного отступления по всему периметру фронта Кочарян спешно покинул Карабах. Но это вовсе не означает, что он прекратил попытки ловли рыбки в мутной воде, то есть своего политического воскрешения. И вот уже в ряде армянских СМИ прошла информация о том, что именно Р.Кочарян завозит крупные партии вооружения в страну…

Не сидит без дела и первый президент Армении Левон Тер-Петросян. Он встретился с представителем партии Дашнакцутюн Акопом Тер-Хачатуряном, сообщают армянские Телеграмм-каналы. Основной темой встречи была война в Нагорном Карабахе. В ходе встречи обсуждался также вопрос создания оперативного штаба с участием бывших президентов и премьеров Армении.

В общем, как видим, имеет место попытка многих бывших руководителей РА и «НКР» использовать поражения армянской армии на фронте в своих политических целях. Показательно, что относительно тихо себя ведет третий президент РА Серж Саргсян, который также является представителем карабахского клана. Судя по всему, на нем окончательно поставлен крест, в том числе и по причине того, что он также ушел в качестве президента, проигравшего азербайджанской армии в четырехдневной апрельской войне 2016 года.

Плюс, ему ставят в вину сдачу власти такому лузеру, как Никол Пашинян. Которого в РА уже открыто называют главным виновником нынешних поражений на фронте, отставку которого считают делом неизбежным. Звучат и требования об отставке действующего главы МИД РА Зограба Мнацаканяна. Но самое смешное, что на его место требуют вернуть экс-главу МИД РА Эдварда Налбандяна.

Большую статью на эту тему опубликовали в «Голосе Армении». Ее автор вспомнил о том, что 14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не исключает включения российских военных наблюдателей в состав механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Вспомнил он и о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что размещение миротворцев в Нагорном Карабахе возможно только с согласия Азербайджана и Армении.

«В ответ на это Азербайджан поспешил уведомить, что не поддерживает идею по включению российских военных наблюдателей. «Азербайджан ведет операции не на территории другой страны, а на территории, находящейся под его суверенитетом, и мы не считаем, что отправка этих военных уместна прямо сейчас. В настоящее время они нам не нужны», — заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Почему МИД Армении не отреагировал сразу на это абсурдное заявление?», — возмущается «голосистый» армянский журналист. О степени «адекватности» которого можно судить по утверждению, что «Арцах» никогда не являлся частью «суверенной территории» независимого Азербайджана и ни в одном документе не фигурирует в качестве территории Азербайджана». О том, что Азербайджан вошел в ООН, СЕ, ПАСЕ и иные международные организации вместе со всеми оккупированными РА территориями, ему никто не сообщил.

Как и о том, что Армения вошла во все эти же организации, а также в ТС и ЕАЭС, без оккупированных территорий нашей страны. Хотя, Серж Саргсян пытался протащить их в ТС и ЕАЭС, но встретил отпор со стороны Нурсултана Назарбаева и Александра Лукашенко, которые напомнили, что признают территориальную целостность Азербайджана.

Все это, кстати, происходило в период, когда главой МИД РА был как раз Эдвард Налбандян. Нет, автор «Голоса Армении» прав в том, что «прошедшие два с половиной года более чем убедительно продемонстрировали, что переговорщик из Пашиняна никудышный, причем это касается как внутренней политики, так и внешней». Но действительно комична его попытка придать значимость такой ничтожной фигуре, как экс-глава армянского внешнеполитического ведомства. Который запомнился тем, что часто и густо краснел, спасался от турецких дипломатов везде, где только можно, включая туалеты в отелях. И который подписал скандальные цюрихские армяно-турецкие протоколы, получив приказную записку от главы МИД РА Сергея Лаврова. Кроме того, и это самое важное, Налбандян был главой МИД РА в совершенно иных условиях. Сейчас азербайджанская армия уже поменяла пресловутый статус-кво, ежедневно освобождая все новые и новые территории нашей страны.

В этих условиях, совершенно неважно, кто и что говорит в качестве главы армянского внешнеполитического ведомства. Не важно даже то, что лепечут премьер-министр и президент РА. Они никак не способны повлиять на ситуацию на фронте. Они могут лишь подписаться под согласие Армении на урегулирование конфликта на условиях Азербайджана. А тут уже нет разницы, какой будет фамилия того ар янского политика, который вынужден будет пойти на этот шаг, либо потерять в боях еще земли, территории и тысячи своих солдат.