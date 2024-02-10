Похороны сына последнего короля Италии Умберто II Витторио Эмануэле Савойского, который умер в Женеве 3 февраля, чуть не дожив до 87 лет, прошли в Турине. Об этом сообщило агентство ANSA.

Отпевание прошло в кафедральном соборе Турина. Тело похоронили в соборе Суперга, ставшем усыпальницей для нескольких представителей итальянской королевской династии.

Вплоть до 2002 года потомки короля не могли ступать на землю Италии. Запрет был введен после референдума 1946 года, на котором итальянцы высказались за республиканскую форму правления и упразднение монархии. Таким образом, Савойских наказали за попустительство фашистскому режиму Бенито Муссолини. Как отмечает газета Corriere della Sera, Витторио Эмануэле однажды нарушил запрет и совершил в тайне в 1956 году поездку в Турин, где записался под чужим именем на местный факультет юриспруденции.

Витторио Эмануэле родился в Неаполе в семье Умберто II, четвертого и последнего короля Италии, сына Виктора Эммануила III. Он считался главой королевской итальянский династии, хотя у нее есть другая ветвь — Аостские, которые также являются потенциальными потомками монархов.