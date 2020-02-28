Быть войне или миру решают Эрдоган и Путин

Обстановка в сирийском Идлибе накалена до предела, вчера в результате воздушного нападения сирийской армии при активной поддержке российских Военно-космических сил погибли 33 турецких военнослужащих. ВС Турции в ответ в ночь на 28 февраля нанесли серию массированных ударов по объектам сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации, артиллерийские и воздушные удары по сторонникам Асада не прекращались до утра. Камеры беспилотников зафиксировали моменты уничтожения колонн бронетехники и живой силы противника, удары наносились по расположению штабов и складам с боеприпасами.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в президентском дворце в Анкаре провел двухчасовое совещание по вопросам безопасности с участием министра обороны Турции Хулуси Акара, главы МИД страны Мевлюта Чавушоглу, начальника Генштаба Яшара Гюлера и главы Национальной разведывательной организации Хакана Фидана. Сегодня же Эрдоган обсудил ситуацию с российским президентом Владимиром Путиным, телефонный разговор состоялся по запросу турецкого лидера. Прозвучавшие после обсуждений слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что «пространство для диалога есть всегда», вселило надежду, что стороны могут вконец найти приемлемое решение. Сегодня вечером в Анкаре продолжатся турецко-российские переговоры, которые идут уже третий день. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замглавы МИД Седат Онал, российскую — спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин. Состоявшиеся ранее два тура переговоров в Анкаре и Москве остались безрезультатными, разногласия между турецкой и российской стороной решить так и не удалось. Но вчерашние военные действия с большими жертвами с турецкой и сирийской стороны вынуждают Анкару и Москву найти приемлемое для всех решение вопроса, иначе конфликт может разрастись и турецко-российское противостояние в Сирии может стать необратимым.

И прозвучавшее из уст Лаврова – «разговор был подробным, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации» заявление после телефонного разговора Эрдогана и Путина свидетельствует о том, что изначальное требование Анкары о выводе сирийских сил из зоны деэскалации будет принято российской стороной как руководство к действию. Если российский лидер решит повлиять на Башара Асада, чтобы он отозвал свои войска, то надобности в проведении новой турецкой военной операции в Идлибе, проведение которой в конце февраля анонсировал Эрдоган, не останется и удастся избежать намечающийся турецко-российский конфликт в этой зоне.

Не случайно и Владимир Путин после разговора с Эрдоганом созвал Совбез России по обострению ситуации в Идлибе, члены которого выразили крайнюю обеспокоенность резкой эскалацией обстановки в сирийской провинции и выступили за продолжение переговоров с Турцией, несмотря на ее неоднозначную риторику последних дней. Российскую сторону серьезно беспокоит безопасность российских загранучреждений и граждан в Турции, подчеркнул Песков после заседания, и выразил надежду, что турецкие власти примут все превентивные меры.

Ход переговорного процесса между Россией и Турцией позволяет сделать вывод, что стороны приложат максимум усилий, чтобы развести сирийские и турецкие войска. Даже несмотря на то, что в последнее время из Анкары звучали недружественные заявления в адрес Москвы, причем и из офиса Эрдогана. Так, его советник Месут Хакки после гибели турецких солдат в Идлибе не исключил войны между Россией и Турцией и пригрозил «ужасной местью» России. В Москве предпочли квалифицировать его слова как «частное» мнение и не стали акцентировать внимание на столь резких высказываниях и заявили о «необходимости принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии <…> [Условились] проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне».

Кстати, все последние дни Эрдоган добивался встречи с Путиным, но Кремль подготовку такой встречи как в двухстороннем формате, так и в трехстороннем с участием иранского президента Хасана Рухани в Астанинском формате и в четырехстороннем формате с участием немецкого канцлера Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона, к которым турецкий лидер обратился за поддержкой, отрицал. Путин даже не поздравил Эрдогана с днем рождения, как завелось, лично, отправив сухое официальное поздравительное послание.

И вот сегодня, наконец, лед тронулся. Похоже, Москва решила пойти на компромисс после жестких заявлений турецкой стороны и опасений, что Турция может объявить Сирии войну. Сыграло свою роль вчерашнее предупреждение пресс-секретаря турецкой Партии справедливости и развития Омера Челика: «После этой атаки все объекты режима Асада теперь являются вражескими для Турецкой Республики. Мы рассматриваем этот инцидент как нападение режима на международное сообщество. Завтра утром мы запустим процесс консультаций с НАТО. Атака на Турцию также является атакой на НАТО. Североатлантический альянс должен поддержать Турцию». И НАТО сегодня действительно оказало такую поддержку своей союзнице, созвав экстренное заседание. Ведь кроме союзнических отношений, страны НАТО в случае реализации Турцией угрозы не мешать транзиту сирийских беженцев в Европу по суше и по морю, могут оказаться перед очередным наплывом бегущих от войны сирийцев, в том числе просочившихся в их ряды террористов.

Прокомментировал ситуацию для Zerkalo.az главный редактор ежедневного турецкого печатного издания «Айдынлык» (Aydınlık) Мустафа Илькер Йюджел (Mustafa İlker Yücel):

«Турция посредством антитеррористических операций турецких Вооруженных сил «Щит Ефврата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира» на территории Сирии у своих границ против поддерживаемой США курдской террористической организации РПК приняла все необходимые упреждающие меры. В Идлибе же сирийская администрация могла помешать этой борьбе. Поэтому Эрдоган требовал приверженности Сочинскому соглашению и сохранения статус-кво. В каждом своем заявлении Эрдоган делал акцент на том, что «все должны вернуться на места прежней дислокации».

Проблема заключается в следующем: правильно ли будет оставлять управление Идлибом коалиции группировок, возглавляемых организацией «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которую ООН признает террористической организацией? Разумеется нет.

Поэтому Турции и России просто необходимо немедленно начать работать над планом по нейтрализации ХТШ. Следует подготовить протокол миграции, направленный на предотвращение возможного миграционного кризиса, и принять необходимые меры. Дороги M-4 и M-5 можно отдать под патрулирование обеих стран.

Сегодня в полдень состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным, после чего последовали снижающие накал заявления от высокопоставленных чиновников обеих сторон.

Я хочу подчеркнуть здравомыслие турецкого народа в этой ситуации. Турецкая нация не приемлет войны и вступления в конфликт ни с одной силой, кроме РПК. Кстати, поэтому и на акции протеста перед российским консульством почти никто не присутствовал. Государственные мужи в этой ситуации тоже сохраняют ясность мысли и делают все возможное, чтобы предотвратить углубление кризиса.

Большой ошибкой в этой ситуации было обращение Турции к НАТО. Как сказал Макрон, произошла «смерть мозга НАТО». Может ли омертвевший, лишенный извилин мозг принимать адекватные и осмысленные решения? Разрулить ситуацию могут только Турция и Россия».

В заключение отметим, что Турции и России всегда удавалось найти компромиссное решение, несмотря на то, что в Сирии они поддерживают разные стороны конфликта. Сегодня появилась надежда, что и сейчас им удастся договориться и добиться прекращения огня. Вероятно, войны можно будет избежать.